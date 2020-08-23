«Уфа» уступила «Ростову», проведя больше тайма в меньшинстве
Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и «Ростовом» завершился победой ростовчан — 1:0.
Хозяева поля больше тайма провели в меньшинстве. На 39-й минуте игры нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов был удален за удар прямой ногой соперника.
Ростовчане воспользовались своим преимуществом в конце матча. На 79-й минуте встречи точный удар Кенто Хасимото принес победу гостям — 1:0.СпортФутбол Башкортостан
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