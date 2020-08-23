Умерла профессор КФУ, заслуженный юрист Татарстана Александра Безина

Сегодня, 23 августа, на 88 году жизни умерла профессор КФУ Александра Безина. Об этом сообщили в группе юридического факультета вуза в соцсетях.

Траурная панихида состоится завтра,24 августа, в 10.30 по адресу пр.Ибрагимова, д.59 в Казани.

Александра Безина родилась 15 февраля 1932 года в Коломне Московской области. В 1955 году она с отличием окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина, где проработала более 50 лет, занимая с 1992 по 1998 годы должность заведующей кафедрой гражданского права и процесса.

С 2004 года Безина работала в Российском государственном университете правосудия, Казанском филиале, где в разные годы занимала должности заведующей кафедрой и заместителя директора по научной работе.



Александа Константиновна — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ, Заслуженный деятель науки ТАССР, Заслуженный юрист РТ, почётный работник судебной системы.

В конце июля в Казани скончался доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КФУ Петр Блажко.

