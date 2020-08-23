«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в этом году

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Холдинг «Вертолеты России» может поставить первый вертолет класса люкс «Ансат» Aurus в четвертом квартале этого года.

Гендиректор холдинга Андрей Богинский отметил, что из-за пандемии коронавируса для заказчика осложнился процесс согласования покупки вертолета. Сейчас переговоры ведутся с несколькими заказчиками, пишет ТАСС.

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет «Ансат» выпускает Казанский вертолетный завод с 2013 года.

«Реальное время» побывало на производстве вертолетов «Ансат Aurus» и опубликовало эксклюзивные фотографии снаружи и внутри.

