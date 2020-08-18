Эксклюзив «Реального времени»: как делают премиальные вертолеты Aurus в Казани

Винтокрылый «лимузин»

Первые люксовые вертолеты «Ансат Aurus», произведенные на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), отправятся к покупателям уже в этом году — сейчас холдинг «Вертолеты России» ведет переговоры с потенциальными владельцами.

Вертолет успешно прошел серию летных испытаний, производство подобных «Ансатов» идет на КВЗ полным ходом. «Реальное время» побывало на производстве винтокрылых машин для VIP-персон и публикует эксклюзивные фотографии «Ансат Aurus» снаружи и внутри.

1 / 7 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Компоновка салона включает два кресла VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц — своеобразный «вертолет-лимузин». Интересно, что для разработки салона проводились тесты с участием людей различной комплекции. При этом, как заявляют на КВЗ, новый «Ансат» также обладает самой большой кабиной в своем классе.

Дизайн-проект «Ансат Aurus» разработали в ФГУП «НАМИ» — это разработчик и изготовитель линейки автомобилей класса люкс президентского кортежа под брендом Aurus. Впервые «Ансат» в стилистике Aurus был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019 — тогда вертолет осмотрели президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как и другие «Ансаты», VIP-вертолет способен работать в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также в горной местности на высотах до 3500 метров.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Виртуальный полет над Казанью и Сочи

Кроме того, недавно КВЗ сертифицировал для «Ансатов» специальный тренажер — первые «студенты» испытают его уже в августе этого года, при этом обучение на нем входит в цену вертолета.

1 / 5 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Кабина и интерьер тренажера — подлинные. Вместо реальных приборов используются имитаторы, приспособленные для работы в составе тренажера, их внешний вид и функционал полностью соответствуют оригиналам.

Тренажер оснащен системой визуализации, обеспечивающей полный обзор с места пилота. С ее помощью воспроизводятся два района полетов: Казань, включая летно-испытательный комплекс КВЗ, а также Сочи. Виброплатформа и аудиосистема помогают воссоздать вибрационные и акустические эффекты полета, а в программу тренировок включена отработка аварийных ситуаций.

Александр Артемьев, фото Максима Платонова