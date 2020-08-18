Эксклюзив «Реального времени»: как делают премиальные вертолеты Aurus в Казани
Винтокрылый «лимузин»
Первые люксовые вертолеты «Ансат Aurus», произведенные на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), отправятся к покупателям уже в этом году — сейчас холдинг «Вертолеты России» ведет переговоры с потенциальными владельцами.
Вертолет успешно прошел серию летных испытаний, производство подобных «Ансатов» идет на КВЗ полным ходом. «Реальное время» побывало на производстве винтокрылых машин для VIP-персон и публикует эксклюзивные фотографии «Ансат Aurus» снаружи и внутри.
Компоновка салона включает два кресла VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц — своеобразный «вертолет-лимузин». Интересно, что для разработки салона проводились тесты с участием людей различной комплекции. При этом, как заявляют на КВЗ, новый «Ансат» также обладает самой большой кабиной в своем классе.
Дизайн-проект «Ансат Aurus» разработали в ФГУП «НАМИ» — это разработчик и изготовитель линейки автомобилей класса люкс президентского кортежа под брендом Aurus. Впервые «Ансат» в стилистике Aurus был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019 — тогда вертолет осмотрели президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как и другие «Ансаты», VIP-вертолет способен работать в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также в горной местности на высотах до 3500 метров.
Виртуальный полет над Казанью и Сочи
Кроме того, недавно КВЗ сертифицировал для «Ансатов» специальный тренажер — первые «студенты» испытают его уже в августе этого года, при этом обучение на нем входит в цену вертолета.
Кабина и интерьер тренажера — подлинные. Вместо реальных приборов используются имитаторы, приспособленные для работы в составе тренажера, их внешний вид и функционал полностью соответствуют оригиналам.
Тренажер оснащен системой визуализации, обеспечивающей полный обзор с места пилота. С ее помощью воспроизводятся два района полетов: Казань, включая летно-испытательный комплекс КВЗ, а также Сочи. Виброплатформа и аудиосистема помогают воссоздать вибрационные и акустические эффекты полета, а в программу тренировок включена отработка аварийных ситуаций.
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