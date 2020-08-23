Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400. Об этом он сообщил на форуме «Армия-2020».

По словам Михеева, сейчас стороны обсуждают финансовую модель исполнения этого контракта, передают «РИА Новости».

Напомним, что отношения США и Турции испортились после того, как Анкара решила закупать у Москвы ракетные комплексы С-400. Покупка российского вооружения спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

