Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса

11:01, 23.08.2020
В Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса
Фото: соцсети

За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса. Три случая являются завозными, 26 — контактные.

Госпитализировано 10 человек, 19 лечатся дома. Болшинство заболевших в возрастной категории от 30 до 50 лет (16 человек). Среди заразившихся есть двое несовершеннолетних.

В Казани выявлены 18 человек, четверо — в Набережных Челнах.

Итого на 23 августа в Татарстане зарегистрировано 6 279 случаев COVID-19.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем