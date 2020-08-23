В Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса. Три случая являются завозными, 26 — контактные.



Госпитализировано 10 человек, 19 лечатся дома. Болшинство заболевших в возрастной категории от 30 до 50 лет (16 человек). Среди заразившихся есть двое несовершеннолетних.

В Казани выявлены 18 человек, четверо — в Набережных Челнах.

Итого на 23 августа в Татарстане зарегистрировано 6 279 случаев COVID-19.



