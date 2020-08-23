Новости общества

09:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске первоклашек 1 сентября будут возить бесплатно

07:54, 23.08.2020
В Нижнекамске первоклашек 1 сентября будут возить бесплатно
Фото: Роман Хасаев

В Нижнекамске в честь 1 сентября первоклассников будут возить в автобусах и трамваях бесплатно.

Акцию «Первый раз в первый класс» с бесплатным проездом в автобусах и трамваях для первоклашек проведет исполком. Как сообщает «НТР 24», к акции присоединились «НПАТП», «Альбатрос» и «Горэлектротранспорт».

В Нижнекамске в первый раз за школьные парты сядут 4 тысячи первоклассников.

Ранее сообщалось, что средний чек набора первоклассника вырос из-за канцтоваров.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем