В России начали выдавать «путинские» выплаты на детей
В России начали выдавать единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Деньги должны быть автоматически начислены тем, кто в июне подавал заявление на выплату и обращался по пособием на детей до 3 лет.
Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет назначил президент Владимир Путин. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им других мер социальной поддержки.
Оформить заявление на получение денег можно в ПФ до 1 октября этого года.
Ранее Пенсионный фонд Татарстана объяснил порядок новых «путинских» выплат семьям с детьми.
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