Дюпин о победе над ЦСКА: «Рубин» сыграл на пять с плюсом»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу казанского клуба над ЦСКА (2:1) в 4-м туре РПЛ. По словам голкипера, команда из Казани сыграла на «пять с плюсом».

— Много положительных эмоций. Пацанам спасибо большое, хорошая игра была, много движения было. ЦСКА сложный соперник, особенно на выезде. На пятерку с плюсом сыграли, — сказал Дюпин.

По итогам матча вратарь казанцев был признан лучшим игроком встречи. В самом конце поединка, в одном из эпизодов Дюпин дважды спас «Рубина» от гола. Вначале голкипер отбил дальний удар Кристиана Бистровича, а потом успел отразить добивание от Адольфо Гаича.

— Что скажете о сэйве в концовке встречи?

— Исправлял свою ошибку. Должен был переводить спокойно мяч на угловой. Мяч вильнул, промазал ладошкой и пришлось кровь из носу вставать быстрее на ноги и спасать команду. В принципе это моя работа, — сказал Дюпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Победа над ЦСКА (2:1) стала для команды Леонида Слуцкого первой в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее казанцы проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Сочи» (2:3), а также сыграли вничью с «Уралом» (1:1).