«Нефтехимик» дома разгромил «Чертаново», Петров оформил дубль

«Нефтехимик» дома разгромно победил «Чертаново» (3:0) в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нижнекамцы уже к 14-й минуте встречи вели со счетом 2:0, благодаря голам Уридии и Петрова. Следующее взятие ворот пришлось ждать от команд до самого конца матча. В добавленное арбитром время Петров оформил дубль и установил окончательный результат игры.

«Нефтехимик» продлил свою победную серию до трех матчей и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы ФНЛ.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Чертаново» (Москва) — 3:0 (2:0)

Голы: Уридия (9), Петров (14, 90).