Опрос показал, что более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян (52%) не готовы сделать прививку от коронавируса, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Согласны на прививку российской вакциной от COVID-19 лишь 42% респондентов, еще 6% затруднились ответить.

Более половины опрошенных россиян (58%) ждут второй волны коронавируса, за последний месяц число респондентов, считающих так, увеличилось на 6%. 30% опрошенных выразили мнение, что второй волны COVID-19 не будет, передает «РИА Новости».

Ранее стали известны побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.