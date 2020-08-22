Опрос показал, что более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Более половины россиян (52%) не готовы сделать прививку от коронавируса, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Согласны на прививку российской вакциной от COVID-19 лишь 42% респондентов, еще 6% затруднились ответить.
Более половины опрошенных россиян (58%) ждут второй волны коронавируса, за последний месяц число респондентов, считающих так, увеличилось на 6%. 30% опрошенных выразили мнение, что второй волны COVID-19 не будет, передает «РИА Новости».
Ранее стали известны побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.ОбществоМедицина
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