Григорий Панин: «Превосходства соперников в классе не вижу. Мы прибавляем от игры к игре»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итог матча против «Ак Барса» на турнире Кубок чемпионов. Как утверждает хоккеист, уфимская команда не уступала соперникам на турнире и прибавляет от матча к матчу.

— У нас был очень хороший первый период, мы забили два гола, а во втором пропустили два гола и допустили ошибки. Соперник нам показал, где мы недоработали. После второго периода в раздевалке пообщались с ребятами, сократили количество ошибок, меньше теряли шайбу в зоне атаки.

— Когда назначали Томи Ламсу, руководство мотивировало это тем, что более системный организованный хоккей. «Салават» много забивает и больше пропускает. Процесс перестройки еще не закончен?

— Это касается любой системы нужно какое то время чтобы тренеры донесли до игроков свою систему чтобы она прижилась и переходный период в любом случае будет. Но так скажем, от игры к игре мы прибавляем. В игре с «Ак Барсом» и СКА мы пропускаем много голов, но та картинка того нам тренерский штаб прививает — она уже видна. Эта система понятна.

— Правила стали жоще и силовую борьбу стало сложнее вести.

— У меня правда силовой стиль игры. То, что касается изменений в правилах, они такими и остались. Изменения касаются других аспектов игры.

— В чем причина трех поражений на турнире?

— Соперник больше забил, а мы больше пропустили. Превосходства в классе не было. Лично мое мнение, мы переигрывали соперников, например в матче со СКА, нужно было просто забивать свои момент. Так же и с «Ак Барсом». Это дело времени, дело выполнения системы, — приводит слова Панина корреспондент «Реального времени».