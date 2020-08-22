В Татарстане отреставрируют места захоронения деятелей культуры

Сегодня в Татарстане стартовали работы по благоустройству мест захоронений деятелей культуры — выдающегося музыкального критика Кашкина Николая Дмитриевича и основоположника татарского театра Габдуллы Кариева.

Так, на могиле Кашкина, которая находится на Арском кладбище в Казани, проведут реставрационные работы памятника, очистят территорию от кустарников и корней деревьев и отремонтируют и окрасят ограду.

На месте захоронения Габдуллы Кариева в Ново-Татарском кладбище провели работы по ремонту и покраске ограды, а убрались на территории, передают «Вести Татарстан».

Ранее власти Казани утвердили правила организации работ с намогильными сооружениям на кладбищах города.

