Лукашенко поручил закрыть с 24 августа бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.

Он обратился к губернаторам и председателям исполкомов не уговаривать и не заставлять людей. По его мнению, страна это переживет. «Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — передает ТАСС слова Лукашенко.

В Белоруссии продолжаются протесты, начавшиеся две недели назад, после выборов президента страны. К мирным протестующим присоединились рабочие предприятий, которые устраивают забастовки с требованием отставки Лукашенко, новых выборов главы страны.

