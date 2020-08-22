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Лукашенко поручил закрыть с 24 августа бастующие предприятия

16:38, 22.08.2020
Лукашенко поручил закрыть с 24 августа бастующие предприятия
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.

Он обратился к губернаторам и председателям исполкомов не уговаривать и не заставлять людей. По его мнению, страна это переживет. «Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — передает ТАСС слова Лукашенко.

В Белоруссии продолжаются протесты, начавшиеся две недели назад, после выборов президента страны. К мирным протестующим присоединились рабочие предприятий, которые устраивают забастовки с требованием отставки Лукашенко, новых выборов главы страны.

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