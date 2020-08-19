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В Татарстане семь человек спаслись во время пожара, услышав сигнал извещателя

23:34, 19.08.2020
В Татарстане семь человек спаслись во время пожара, услышав сигнал извещателя
Фото: МЧС по РТ

Семь человек спаслись во время пожара в квартире благодаря пожарному извещателю. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожар произошел сегодня в половине шестого вечера в двухэтажном многоквартирном доме в селе Куркачи Высокогорского района. Там загорелась мебель в квартире на первом этаже.

В квартире поживала многодетная семья: бабушка, мама и трое детей, которые находились в приюте с 28 июня. Семья состояла на учете в отделе социальной защиты как неблагополучная. В этом году им бесплатно установили пожарные извещатели, благодаря которым жители 1-го и 2-го этажей дома благополучно смогли эвакуироваться.

В результате пострадавших и погибших нет. Сгорел шкаф с вещами и диван на площади 5 кв. метров. Предварительная причина пожара — поджог.

Ранее в Татарстане в пожаре погиб мужчина, год назад отказавшийся устанавливать пожарный извещатель.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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