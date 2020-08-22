Сегодня телевышки в Казани и Нижнекамске окрасятся в цвета российского флага
Сегодня, 22 августа, в честь праздника Дня российского флага телевышки Казани и Нижнекамска окрасятся в цвета триколора РФ.
Высота казанской башни составляет 180 метров, общее количество пикселей (светодиодных ламп) — 4 608. Высота телевышки в Нижнекамске равна 196 метрам, общее количество пикселей — 5 188.
В День России, 12 июня, в Дубае башня Бурдж-Халифа, которая считается самым высоким небоскребом в мире, окрасилась в цвета российского триколора.
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