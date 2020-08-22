Несмотря на две сплошные: на видео попала авария в казанском поселке Дербышки

Фото: Pixabay

В казанском поселке Дербышки вчера вечером столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Авария попала на видео.

На кадрах видно, что автомобиль выезжает на встречную полосу, несмотря на две сплошные разделительные полосы. Тут на встречной полосе появляется второй, отечественный автомобиль. Водитель первой легковушки попытался избежать столкновения, но ВАЗ влетел в правый бок автомобиля.

Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.