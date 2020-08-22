Роспотребнадзор Татарстана обеспокоен неготовностью школ к соблюдению новых требований

Почти 63% от числа проверенных Роспотребнадзором Татарстана школ не готовы к соблюдению новых обязательных требований. Такие данные озвучила сегодня глава ведомства Марина Патяшина.

В Татарстане проверено 211 школ — 12% от общего количества. Большинство учреждений до сих пор не готовы к соблюдению новых обязательных требований, что беспокоит главного санитарного врача республики.

Причины неготовности оказались в отсутствии или недостаточном количестве бактерицидных облучателей.

Ранее Роспотребнадзор ввел новое правило, что в учебных классах должны применяться бактерицидные облучатели.

