Роспотребнадзор Татарстана обеспокоен неготовностью школ к соблюдению новых требований
Почти 63% от числа проверенных Роспотребнадзором Татарстана школ не готовы к соблюдению новых обязательных требований. Такие данные озвучила сегодня глава ведомства Марина Патяшина.
В Татарстане проверено 211 школ — 12% от общего количества. Большинство учреждений до сих пор не готовы к соблюдению новых обязательных требований, что беспокоит главного санитарного врача республики.
Причины неготовности оказались в отсутствии или недостаточном количестве бактерицидных облучателей.
Ранее Роспотребнадзор ввел новое правило, что в учебных классах должны применяться бактерицидные облучатели.
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