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Минниханов потребовал разобраться с питанием детей в лагерях вплоть до отстранения руководителей

11:14, 22.08.2020
Минниханов потребовал разобраться с питанием детей в лагерях вплоть до отстранения руководителей
Фото: Официальный Татарстан

В детских лагерях Татарстана Роспотребнадзор начал выявлять нарушения. Из 76 лагерей 25 допустили различные нарушения, которые могут привести к возникновению инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал жестко контролировать питание детей и разобраться с каждым выявленным случаем:

«Вы что, не можете в своих лагерях порядок навести и нормальное качественное питание обеспечить? Прошу детально разобраться с каждым выявленным случаем нарушений! Вплоть до того, что отстранить работников и руководителей, допустивших нарушения. Прошу принять меры и мне доложить», — передает его слова пресс-служба президента РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил детский оздоровительный лагерь «Звездный» в Лаишевском районе республики.

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