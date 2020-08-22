За минувшие сутки в Татарстане вылечились от COVID-19 22 человека

Фото: Илья Репин

За минувшие сутки в Татарстане от COVID-19 вылечилось 22 человека, рассказал сегодня, 22 августа, первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев.

Из 30 заболевших за сутки 23 человека лечатся на дому, семеро были госпитализированы. К аппаратам ИВЛ в Татарстане на сегодня подключен 31 пациент с COVID-19.

За истекшие сутки в республике зафиксированы 2 случая смерти, один из умерших — житель Казани. Второй — житель Набережных Челнов. Таким образом, на сегодня число погибших от коронавируса в Татарстане составляет 57 человек.