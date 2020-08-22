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Заслуженную артистку Татарстана уволили из театра Олега Табакова

08:20, 22.08.2020 1
Заслуженную артистку Татарстана уволили из театра Олега Табакова
Фото: кадр из фильма "Зулейха открывает глаза"

Новый художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков уволил несколько актеров, среди которых оказалась Заслуженная артистка Татарстана Роза Хайруллина, которая исполнила роль Упырихи в сериале «Зулейха открывает глаза».

Роза Хайруллина служила в театре с 2009 года.

По данным Starhit.ru, Хайруллина продолжит играть в театре, однако теперь входит не в число труппы, а в число приглашенных артистов.

Напомним, что в показ сериала «Зулейха открывает глаза» начался в апреле.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:29
    Настоящие артисты только в Москве....
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