Заслуженную артистку Татарстана уволили из театра Олега Табакова

Фото: кадр из фильма "Зулейха открывает глаза"

Новый художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков уволил несколько актеров, среди которых оказалась Заслуженная артистка Татарстана Роза Хайруллина, которая исполнила роль Упырихи в сериале «Зулейха открывает глаза».



Роза Хайруллина служила в театре с 2009 года.

По данным Starhit.ru, Хайруллина продолжит играть в театре, однако теперь входит не в число труппы, а в число приглашенных артистов.

Напомним, что в показ сериала «Зулейха открывает глаза» начался в апреле.