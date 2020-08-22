Заслуженную артистку Татарстана уволили из театра Олега Табакова
Новый художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков уволил несколько актеров, среди которых оказалась Заслуженная артистка Татарстана Роза Хайруллина, которая исполнила роль Упырихи в сериале «Зулейха открывает глаза».
Роза Хайруллина служила в театре с 2009 года.
По данным Starhit.ru, Хайруллина продолжит играть в театре, однако теперь входит не в число труппы, а в число приглашенных артистов.
Напомним, что в показ сериала «Зулейха открывает глаза» начался в апреле.Общество Татарстан
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