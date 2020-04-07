Татары — на главных экранах страны: начинается показ сериала о Зулейхе
Всенародный бестселлер родом из Казани
С 13 по 16 апреля на канале «Россия 1» покажут премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной.
Напомним, роман казанской писательницы вышел в свет в 2015 году. За это произведение Яхина получила литературную премию «Большая книга», книга стала бестселлером. А потом телеканал «Россия 1» начал снимать сериал о Зулейхе.
За дело взялся режиссер Егор Анашкин, в главной роли снялась еще одна знаменитая татарка — Чулпан Хаматова. Еще из звездных актеров в сериале засветились Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Александр Баширов.
Участвуют в проекте и казанские актеры. Например, на роль сына Зулейхи Юсуфа в разные периоды его жизни пригласили двух мальчиков из Казани.
По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.
Зеленодольский и Кукморский районы — на главных экранах страны
Съемки сериала начались в Татарстане в сентябре 2018 года. Поиск нужных локаций дался непросто. Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» нашли-таки в республике визуализацию татарской деревни образца 1930-х годов. Прообразом села Юлбаш в картине стал деревянный комплекс «Татар Авылы» в Зеленодольском районе, где в конце января прошлого года снимали эпизод с раскулачиванием семьи главной героини.
— Действительно, мы не могли найти татарскую деревню в Татарстане, как бы смешно это ни звучало. Даже в промышленных районах у вас зеленая трава и свежепокрашенные заборы. Видимо, это какая-то особенность национального самосознания. Я большей чистоты не видел никогда и нигде. Это прекрасно для ваших жителей, но очень плохо для нашего фильма, — сетовал на излишнюю татарскую аккуратность исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов.
Из Зеленодольского района съемочная группа переехала в Кукморский район — в село Маскара, где в прошлом феврале сняли эпизоды со «ссыльным обозом». Задействовали и местный старинный мусульманский храм — соборную мечеть XVIII века (по сюжету в ней ночуют люди из обоза).
У деревни Маскара богатая история, она упоминается с 1678 года, а в XIX веке славилась как один из крупных центров мусульманского образования. Здесь сохранилось несколько старинных сооружений.
— Когда я читала книгу Яхиной, я прямо видела нашу деревню, как по ней едет обоз. Если помните, по сюжету в мечети ночью умирает один из ссыльных — мулла, и его жена навзрыд плачет. Зулейха просыпается под ее плач. Раскулаченных потом забирают, даже не похоронив муллу, оставив его на полу в мечети. Вот эту сцену и хотят снимать в нашей мечети 1791 года постройки. Более подходящего здания в Татарстане, наверное, нет. Мы начали ее реставрировать, но еще не закончили, — рассказывала «Реальному времени» директор краеведческого музея Кукморского района Лябуда Давлетшина.
Местных жителей задействовали в массовке. Районные власти помогали с организацией, например при формировании обозов ссыльных: «Наших будет 15 обозов с лошадьми и санями. Остальные девять привезли из Москвы, еще есть лошади из Казани. Мы также подготовили для съемок 20 баранов и четыре ягненка. Кроме того, примерно 20 человек от нас снимаются в мечети, как раз сегодня прошел кастинг. Еще в массовке около 55 взрослых и 20 детей. Так как дело в 30-е годы происходит, всей одеждой они сами обеспечивают», — рассказала замглавы Кукморского района Равия Каримуллина.
В Казань навезли грязи, а в Лаишево построили поселок
В феврале у главного здания КФУ сняли сцену разговора Игнатова с женщиной во время посещения местного ОГПУ — бытовая зарисовка. Ради нее в центр города навезли горы земли , которые позже с трудом пришлось убирать. Снимали эти сцены в выходные дни, когда студентов в университете не было. Вся территория перед главным зданием была усыпана грязью и соломой, рядом с крыльцом стояла телега с лошадью, вокруг прохаживались «красноармейцы» с ружьями. Словом, картина была весьма натуралистичной.
— КФУ выбрали потому, что архитектура позволяет минимальными усилиями создать условия. Например, пустить массовку — и ты уже в той эпохе, — рассказал исполнительный продюсер проекта Илья Папернов. — Мы никогда большего гостеприимства, сотрудничества не видели, как в Татарстане. Понимаем, сколько неудобств может принести киносъемка, и мы ценим то, с каким пониманием люди относятся к перекрытиям в городе, которые были и еще будут.
Съемки продолжились на территории кремля, у Спасской башни, от улицы Кремлевской до Чернышевского и площади 1000-летия. Там сняли эпизод въезда в Казань обоза со ссыльными, в том числе и главной героини в исполнении Чулпан Хаматовой.
С сентября до конца октября съемки сериала продолжались в Лаишево, на берегу Камы. Для этого специально построили поселок Семрук. С мая по август там выросли несколько деревянных домов, школа, столовая и дом культуры, а местных жителей набирали в массовку — переодевали, гримировали, учили азам актерского мастерства.
Национальная тема аккуратна, татарстанские актеры хорошо представлены
В рамках 13-го «Аксенов-феста» в казанском ДК им. Ленина состоялась презентация сериала «Зулейха открывает глаза». Именно казанский зритель первым увидел фрагменты картины, снятой по одноименному роману Гузель Яхиной.
Отрывки из фильма явно впечатлили присутствующих дам. У многих, в том числе у официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, выступили слезы на глазах. Впрочем, даже некоторые мужчины стыдливо прятали глаза. Значит, создатели картины смогли достучаться до сердец, с чем их можно поздравить.
Гузель Яхина, ранее посмотревшая все восемь серий режиссерской версии фильма, осталась довольна проделанной работой.
— Татарская тема показана очень аккуратно, — подчеркнула писательница. — С самого начала фильма параллельно идут татарская речь и русская. Меня волновало, как татарский быт будет показан на экране. Я настоятельно просила пригласить экспертов по быту татар, что и было сделано. Очень благодарна сотрудникам Казанского университета за их помощь.
Не обошлось без курьезов: Яхину поначалу возмутил стол, который создатели фильма разместили в татарской избе. В итоге выяснилось, что это не ошибка: в 1930 году в доме зажиточных татар мог уже стоять такой «элемент социалистического быта».
Она отметила, что в фильме неплохо представлены татарстанские актеры: Роза Хайруллина («в фильме она выглядит жутковато, но у нее сильный образ»), Николай Козак, Рамиль Сабитов. Художником-постановщиком картины стал Рашит Сафиуллин. Изначально композитором сериала был выбран еще один татарстанец Эльмир Низамов, но в итоге его заменили на москвича Дмитрия Данькова.
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