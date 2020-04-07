Татары — на главных экранах страны: начинается показ сериала о Зулейхе

Фото: предоставлено телеканалом «Россия 1»

Всенародный бестселлер родом из Казани

С 13 по 16 апреля на канале «Россия 1» покажут премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной.

Напомним, роман казанской писательницы вышел в свет в 2015 году. За это произведение Яхина получила литературную премию «Большая книга», книга стала бестселлером. А потом телеканал «Россия 1» начал снимать сериал о Зулейхе.

Фото Дмитрия Резнова

За дело взялся режиссер Егор Анашкин, в главной роли снялась еще одна знаменитая татарка — Чулпан Хаматова. Еще из звездных актеров в сериале засветились Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Александр Баширов.

Участвуют в проекте и казанские актеры. Например, на роль сына Зулейхи Юсуфа в разные периоды его жизни пригласили двух мальчиков из Казани.

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.

Зеленодольский и Кукморский районы — на главных экранах страны

Съемки сериала начались в Татарстане в сентябре 2018 года. Поиск нужных локаций дался непросто. Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» нашли-таки в республике визуализацию татарской деревни образца 1930-х годов. Прообразом села Юлбаш в картине стал деревянный комплекс «Татар Авылы» в Зеленодольском районе, где в конце января прошлого года снимали эпизод с раскулачиванием семьи главной героини.



1 / 8 предоставлено кинокомпанией

предоставлено кинокомпанией

предоставлено кинокомпанией

предоставлено кинокомпанией

предоставлено кинокомпанией

предоставлено кинокомпанией

предоставлено кинокомпанией

предоставлено кинокомпанией

— Действительно, мы не могли найти татарскую деревню в Татарстане, как бы смешно это ни звучало. Даже в промышленных районах у вас зеленая трава и свежепокрашенные заборы. Видимо, это какая-то особенность национального самосознания. Я большей чистоты не видел никогда и нигде. Это прекрасно для ваших жителей, но очень плохо для нашего фильма, — сетовал на излишнюю татарскую аккуратность исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов.



Из Зеленодольского района съемочная группа переехала в Кукморский район — в село Маскара, где в прошлом феврале сняли эпизоды со «ссыльным обозом». Задействовали и местный старинный мусульманский храм — соборную мечеть XVIII века (по сюжету в ней ночуют люди из обоза).

У деревни Маскара богатая история, она упоминается с 1678 года, а в XIX веке славилась как один из крупных центров мусульманского образования. Здесь сохранилось несколько старинных сооружений.

— Когда я читала книгу Яхиной, я прямо видела нашу деревню, как по ней едет обоз. Если помните, по сюжету в мечети ночью умирает один из ссыльных — мулла, и его жена навзрыд плачет. Зулейха просыпается под ее плач. Раскулаченных потом забирают, даже не похоронив муллу, оставив его на полу в мечети. Вот эту сцену и хотят снимать в нашей мечети 1791 года постройки. Более подходящего здания в Татарстане, наверное, нет. Мы начали ее реставрировать, но еще не закончили, — рассказывала «Реальному времени» директор краеведческого музея Кукморского района Лябуда Давлетшина.



Прообразом села Юлбаш в картине стал деревянный комплекс «Татар Авылы» в Зеленодольском районе. Фото tatar-zabavi.ru

Местных жителей задействовали в массовке. Районные власти помогали с организацией, например при формировании обозов ссыльных: «Наших будет 15 обозов с лошадьми и санями. Остальные девять привезли из Москвы, еще есть лошади из Казани. Мы также подготовили для съемок 20 баранов и четыре ягненка. Кроме того, примерно 20 человек от нас снимаются в мечети, как раз сегодня прошел кастинг. Еще в массовке около 55 взрослых и 20 детей. Так как дело в 30-е годы происходит, всей одеждой они сами обеспечивают», — рассказала замглавы Кукморского района Равия Каримуллина.

В Казань навезли грязи, а в Лаишево построили поселок

В феврале у главного здания КФУ сняли сцену разговора Игнатова с женщиной во время посещения местного ОГПУ — бытовая зарисовка. Ради нее в центр города навезли горы земли , которые позже с трудом пришлось убирать. Снимали эти сцены в выходные дни, когда студентов в университете не было. Вся территория перед главным зданием была усыпана грязью и соломой, рядом с крыльцом стояла телега с лошадью, вокруг прохаживались «красноармейцы» с ружьями. Словом, картина была весьма натуралистичной.

1 / 51 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

— КФУ выбрали потому, что архитектура позволяет минимальными усилиями создать условия. Например, пустить массовку — и ты уже в той эпохе, — рассказал исполнительный продюсер проекта Илья Папернов. — Мы никогда большего гостеприимства, сотрудничества не видели, как в Татарстане. Понимаем, сколько неудобств может принести киносъемка, и мы ценим то, с каким пониманием люди относятся к перекрытиям в городе, которые были и еще будут.

1 / 39 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Съемки продолжились на территории кремля, у Спасской башни, от улицы Кремлевской до Чернышевского и площади 1000-летия. Там сняли эпизод въезда в Казань обоза со ссыльными, в том числе и главной героини в исполнении Чулпан Хаматовой.

1 / 38 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

С сентября до конца октября съемки сериала продолжались в Лаишево, на берегу Камы. Для этого специально построили поселок Семрук. С мая по август там выросли несколько деревянных домов, школа, столовая и дом культуры, а местных жителей набирали в массовку — переодевали, гримировали, учили азам актерского мастерства.



1 / 28 кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

Национальная тема аккуратна, татарстанские актеры хорошо представлены

В рамках 13-го «Аксенов-феста» в казанском ДК им. Ленина состоялась презентация сериала «Зулейха открывает глаза». Именно казанский зритель первым увидел фрагменты картины, снятой по одноименному роману Гузель Яхиной.

Отрывки из фильма явно впечатлили присутствующих дам. У многих, в том числе у официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, выступили слезы на глазах. Впрочем, даже некоторые мужчины стыдливо прятали глаза. Значит, создатели картины смогли достучаться до сердец, с чем их можно поздравить.

Гузель Яхина, ранее посмотревшая все восемь серий режиссерской версии фильма, осталась довольна проделанной работой.

— Татарская тема показана очень аккуратно, — подчеркнула писательница. — С самого начала фильма параллельно идут татарская речь и русская. Меня волновало, как татарский быт будет показан на экране. Я настоятельно просила пригласить экспертов по быту татар, что и было сделано. Очень благодарна сотрудникам Казанского университета за их помощь.

Не обошлось без курьезов: Яхину поначалу возмутил стол, который создатели фильма разместили в татарской избе. В итоге выяснилось, что это не ошибка: в 1930 году в доме зажиточных татар мог уже стоять такой «элемент социалистического быта».

Она отметила, что в фильме неплохо представлены татарстанские актеры: Роза Хайруллина («в фильме она выглядит жутковато, но у нее сильный образ»), Николай Козак, Рамиль Сабитов. Художником-постановщиком картины стал Рашит Сафиуллин. Изначально композитором сериала был выбран еще один татарстанец Эльмир Низамов, но в итоге его заменили на москвича Дмитрия Данькова.



1 / 27 Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Екатерина Аблаева