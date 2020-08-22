Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем государственного флага

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В своем обращении Фарид Мухаметшин отметил, что Флаг, Герб и Гимн — это неотъемлемые атрибуты государства, воплощение духовно-нравственных ценностей, предмет гордости и непреходящая основа национально-культурной идентичности. И для каждого государственные символы имеют особое значение.

«Российский триколор известен и уважаем во всем мире. Цвет каждой полосы наполнен особым смыслом. Белый — свобода и независимость. Синий — вера и духовность. Красный — величие и могущество. Гордо развеваясь над необъятными просторами нашей великой страны, трехцветный стяг объединяет народы России в стремлении к укреплению государственности и защите национальных интересов», — сказал Мухаметшин.

Глава Госсовета РТ отметил, что уважение к государственным символам формирует гражданское самосознание, связь времен и преемственность поколений.

