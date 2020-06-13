Новости общества

02:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В День России башня Бурдж-Халифа окрасилась в цвета российского флага

02:41, 13.06.2020
В День России башня Бурдж-Халифа окрасилась в цвета российского флага

В Дубае башня Бурдж-Халифа, которая считается самым высоким небоскребом в мире, окрасилась в цвета российского триколора. Таким образом руководство башни отметило День России.

«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — говорится в официальном твиттер-аккаунте здания.

Напомним, в Казани и Нижнекамске 12 июня российский триколор появился на телевышках. Обе башни оборудованы светодиодными лампами, которые и зажглись вечером в честь праздника.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем