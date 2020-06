В День России башня Бурдж-Халифа окрасилась в цвета российского флага

В Дубае башня Бурдж-Халифа, которая считается самым высоким небоскребом в мире, окрасилась в цвета российского триколора. Таким образом руководство башни отметило День России.

«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — говорится в официальном твиттер-аккаунте здания.

Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. pic.twitter.com/j6t0oaH6Km