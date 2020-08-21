Бубнов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»

Бывший советский футболист и эксперт по РПЛ Александр Бубнов дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и казанским «Рубином».

«Прогноз — 2:0. Армейцы легко разбираются с командами, идущими внизу таблицы, а «Рубин» сейчас находится именно там. Если Влашич сможет сыграть, у ЦСКА не будет больших проблем», — сказал Бубнов.

Матч «Рубина» против ЦСКА состоится 22 августа, начало встречи — в 20.00 по мск.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с полузащитниками Вячеславом Подберезкиным, перешедшим в «Урал», и Зурико Давиташвили, арендованным «Ротором».