МЧС напомнило судоводителям о необходимости соблюдать правила безопасности в акватории Казанки

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

С 18 по 31 августа в акватории Казанки, от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы, проводятся соревнования по парусному спорту «II этап Национальной парусной лиги». Об этом сообщает МЧС по Татарстану.

В связи с проведением соревнования судовладельцам в акватории р. Казанки необходимо соблюдать правила плавания и безопасности при пересечении судового хода и скоростной режим.

Мероприятие проводит Минспорта Татарстана и Федерация по парусному спорту.

Ранее сообщалось, что в соревнованиях примут участие 35 команд в двух дивизионах лиги. Татарстан представят команды «Химград-Казань» и ActiveMapSailing.