МЧС напомнило судоводителям о необходимости соблюдать правила безопасности в акватории Казанки
С 18 по 31 августа в акватории Казанки, от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы, проводятся соревнования по парусному спорту «II этап Национальной парусной лиги». Об этом сообщает МЧС по Татарстану.
В связи с проведением соревнования судовладельцам в акватории р. Казанки необходимо соблюдать правила плавания и безопасности при пересечении судового хода и скоростной режим.
Мероприятие проводит Минспорта Татарстана и Федерация по парусному спорту.
Ранее сообщалось, что в соревнованиях примут участие 35 команд в двух дивизионах лиги. Татарстан представят команды «Химград-Казань» и ActiveMapSailing.Общество Татарстан
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