«Попутного ветра!» В Казани стартовали соревнования Национальной парусной лиги

14:50, 21.08.2020 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в акватории Казанки стартовал второй этап 4-го сезона крупнейшего парусного проекта России «Национальная парусная лига». В соревнованиях примут участие 35 команд в двух дивизионах лиги. Республику Татарстан представят команды «Химград-Казань» и ActiveMapSailing.

Этап посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и 100-летию образования Татарской АССР.


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