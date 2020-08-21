«Попутного ветра!» В Казани стартовали соревнования Национальной парусной лиги

Сегодня в акватории Казанки стартовал второй этап 4-го сезона крупнейшего парусного проекта России «Национальная парусная лига». В соревнованиях примут участие 35 команд в двух дивизионах лиги. Республику Татарстан представят команды «Химград-Казань» и ActiveMapSailing.
Этап посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и 100-летию образования Татарской АССР.
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