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Клинические испытания второй вакцины от коронавируса завершатся в сентябре

10:57, 21.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Клинические испытания второй вакцины от коронавируса завершатся в сентябре
Фото: pixnio.com

«Вектор» планирует завершить клинические испытания вакцины против коронавируса в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Клинические испытания завершатся в сентябре. Отмечается, что все добровольцы чувствуют себя хорошо. Вакцина введена 57 добровольцам и 43 получили плацебо. Шесть человек отмечали болезненность в месте укола.

«Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1—2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что вакцина новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» проходит второй этап клинических испытаний.

Общество Татарстан
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