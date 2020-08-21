Клинические испытания второй вакцины от коронавируса завершатся в сентябре

«Вектор» планирует завершить клинические испытания вакцины против коронавируса в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Клинические испытания завершатся в сентябре. Отмечается, что все добровольцы чувствуют себя хорошо. Вакцина введена 57 добровольцам и 43 получили плацебо. Шесть человек отмечали болезненность в месте укола.

«Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1—2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что вакцина новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» проходит второй этап клинических испытаний.

