Лукашенко заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, власти страны «разберутся» с митингующими у проходных заводов: «Те, кто хочет нас убаюкать, — не получится».

Также президент Белоруссии выразил благодарность сотрудникам предприятий, которые продолжают работать, и попросил их «не прятать глаза в асфальт».

Ранее Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции в попытках захватить власть в стране.

