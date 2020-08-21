Наснимать активностей: обзор лучших недорогих экшен-камер

Экшен-камера — очень популярное в последнее время устройство. С ее помощью можно снимать видео в тех условиях, в которых обычные камеры или мобильные телефоны использовать или нельзя, или опасно: к примеру, закрепить на шлеме во время езды на мотоцикле или снимать под водой. При этом «классическая» модель экшен-камеры — GoPro, в зависимости от конкретной модели, стоит от 18 тысяч рублей, но обычно актуальные модели продаются по 25—28 тысяч. Мы решили найти пять лучших недорогих экшен-камер.

YI 4K Action Camera

Одна из самых близких по функционалу к GoPro моделей на рынке — YI 4K Action Camera. Модель, правда, довольно давно нигде не продается, но если ее все же найти — то стоимость может составить всего около 10 тысяч рублей. За эти деньги предлагается съемка видео в UHD 4K, электронный стабилизатор, подключение по Wi-Fi и Bluetooth. При разрешении в 1280 на 720 камера способна снимать 240 кадров в секунду. Кроме того, у камеры достаточно хорошая автономность. Тем не менее модель все же в некотором смысле устаревшая, и покупать ее имеет смысл только при низкой цене.

SJCAM SJ8 Pro

Более новая, доступная (по наличию в магазинах), но и более дорогая модель — от известного (в своем сегменте) китайского производителя SJCAM — SJ8 Pro. Как и YI, она снимает в 4К, также способна записывать 240 кадров в секунду при разрешении в 1280х720. Работает она, однако, на другом процессоре. Еще из плюсов — здесь не электронный, а оптический стабилизатор, а комплектация — очень богатая. «Из коробки» тут есть водонепроницаемый кейс, быстросъемное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление «липучка» и подобное. Bluetooth тут нет — к камере можно подсоединиться через USB или Wi-Fi. Судя по отзывам — камера очень требовательна к классу карты памяти — не пожалейте на нее денег, иначе видео будет записываться с «тормозами». Саму камеру в российских интернет-магазинах можно купить за 14—15 тысяч рублей.

Xiaomi Mijia Mi Action Camera 4K

Еще одна модель, которую довольно сложно найти, — Xiaomi Mijia Mi 4К. Модель довольно старая, если получится ее купить, то стоить она будет около 10 тысяч рублей. Записывает видео она в 4К, но вот количество кадров — поменьше, чем у вышеуказанных конкурентов: всего 200 при разрешении 1280х720. При этом в Xiaomi электронный стабилизатор изображения, что, очевидно, хуже, чем оптический, соединение по Wi-Fi и Bluetooth, а вот в комплектацию не входит ни аквабокс, ни крепления.

SJCAM SJ4000

Одна из самых популярных, хоть и старых моделей экшен-камер — от уже знакомого китайского производителя SJCAM. Их модель SJ4000, выпущенная уже чуть ли не семь лет назад, по-прежнему пользуется заслуженной популярностью у любителей снимать активные видео. Камера по нынешним временам уже не может похвастать характеристиками — снимает она лишь в Full HD при 30 кадрах в секунду, при разрешении в 1280х720 способна выдать 60 кадров в секунду. Стабилизатора изображения у нее нет, а соединение возможно только с помощью USB — к телевизору, правда, ее можно подключить и через HDMI. Слабые характеристики с лихвой компенсируются очень богатой комплектацией и, главное, низкой ценой: в российских интернет-магазинах SJ4000 можно купить за 3,5—4 тысячи рублей.

EKEN H9R

Возможно, более достойной альтернативой будет другая модель, доступная примерно по этой же цене, — EKEN H9R. Выглядит она почти так же, как SJCAM SJ400, но модель поновее и характеристики получше. Во-первых, в ней есть Wi-Fi. Во-вторых — тут заявляется запись видео в 4К. Судя по отзывам, это разрешение все же результат интерполяции (грубо говоря, Full HD «растягивают» до 4К), но вот зато Full HD камера будет снимать терпимо. Кроме того, тут уже появляется съемка в 120 кадров в секунду при разрешении в 1280х720 («честные» или методом дублирования кадров — неизвестно). Комплектация, как и у SJ4000, очень богатая. Из недостатков — камера плохо, тихо и некачественно записывает звук, однако это свойственно очень многим устройствам, по крайней мере, в этом ценовом сегменте. Сравнивая с SJ4000 — из явных преимуществ, помимо наличия Wi-Fi, большая диагональ экрана и, возможно, емкость аккумулятора.

Максим Матвеев