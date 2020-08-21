Стали известны подробности о семье погорельцев из Аракчино

Мэрия Казани предоставила информацию о семье погорельцев из Аракчино, которая попала в поле зрения служб профилактики еще в конце 2018 года. До этого семья проживала в Зеленодольском районе республики, сейчас семья снимает ветхий частный дом.

В доме проживают четверо взрослых и шесть детей: женщина (мама детей 2008, 2009, 2010 годов рождения) с сожителем, отец и брат сожителя. У последнего также трое детей — 2010, 2013, 2014 годов рождения. Взрослые, за исключением самого старшего, трудоспособны, но не работают. Отмечается, что мать собираются лишить родительских прав.

Согласно характеристике с места учебы, родители не интересуются учебным процессом: дети пропускают уроки, приходят в школу небрежно одетыми и неподготовленными. Еще дети больны педикулезом, в 2019 году при плановом медосмотре у них обнаружили вшей. Такая ситуация периодически повторялась в течение учебного года.

Мать обвиняет педагогов в предвзятом отношении к ее детям, не посещает родительские собрания, в присутствии детей пьет спиртное и заставляет их заниматься попрошайничеством.

Семья находится на межведомственном патронате. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предложили временно направить детей в социальный приют для прохождения социальной реабилитации, медобследования и для восстановления обучения по школьной программе. Еще предложено оказать помощь в восстановлении документов, в устройстве детей в школу.