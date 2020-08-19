Казанские погорельцы оказались не связаны с «Полукамушками» — но помощь им уже в пути

На ситуацию погорельцев обратили внимание «твиттерские»

Широкий резонанс в городских СМИ вызвал рассказ одного из пользователей «Твиттера» под ником «Эрнесто» о живущей в Казани семье «погорельцев из «Полукамушек» — исторического района Зеленодольска, нижняя часть домов в котором сделана из кирпича, а верхняя — из дерева. Сейчас этот район полностью расселен и реставрируется, при этом в «Полукамушках» часто случаются пожары — последний произошел чуть более месяца назад.

«Эрнесто» написал, что к нему на улице подошла девочка примерно 8 лет и попросила купить ей еды. Выяснилось, что всего в семье шестеро детей, старшей — 12 лет, а младшему — пять. Из взрослых в семье оказался дядя, который и рассказал «Эрнесто» подробности истории, а также мать, которая находится в больнице. Как передал пользователь «Твиттера», дети нуждаются в еде, одежде и школьных принадлежностях. За дом без газа и воды они платят 7 тыс. рублей в месяц — при этом, судя по опубликованным «Эрнесто» фотографиям, дом также находится в плачевном состоянии.

Твиттерские нужна помощь. Сейчас на улице ко мне подошла девочка лет 8 попросила купить ей еды. Девочка оказалась из семьи погорельцев полукамушек Зеленодольска. В семье 6 детей, самой старшей 12 лет. Родителей нет. Живут в д.20 по Нестеревскому оврагу. @rayXshtat @Elvira_ekazan — Эрнесто (@Samsoboi) August 18, 2020

К ситуации подключились администрации городов, Удачина и прокуратура

История отчасти подтвердилась: как рассказал «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района Расим Хазиев, семья действительно лишилась крова в ходе пожара — но не в «Полукамушках», а в Аракчино. Хазиев встретился с этой семьей накануне вечером.

— Дедушка детей, которые «просили деньги на еду», сообщил, что ни о каких «Полукамушках» речи не идет: семья жила в поселке Аракчино города Казани, их дом сгорел и они остались без крова. Сейчас они снимают жилье за 7 тысяч рублей в месяц, а на жизнь денег не хватает, все средства уходят на оплату проживания и еду. Несмотря на вечернее время, все шестеро детей гуляли на улице и ждали возвращения мамы домой. Также на место проживания совместно с представителем администрации Зеленодольского района прибыли специалист отдела социальной защиты Вахитовского и Приволжского района Казани и сотрудник столичного отдела полиции, — рассказал Хазиев.

Он подчеркнул, что администрация Зеленодольского района окажет пострадавшей семье помощь в любом случае. «Мы не открещиваемся. Если они никак не связаны с «Полукамушками», то окажем просто лично поддержку, поможем», — добавил Хазиев.

Отметим, что за последние два года известно о трех крупных пожарах в Аракчино, однако в обоих случаях речь шла о нежилых строениях. В июле 2019 года там горели бочки мазута в неэксплуатируемом здании (пострадавших в результате пожара не было), в декабре 2018 года сгорел заброшенный сарай — в огне погибли два человека. Также в июле 2018 года в Аракчино горела крыша продуктового магазина. Крупный пожар в Храме всех религий в Старом Аракчино произошел в апреле 2017 года — однако и тогда огонь не затронул жилые строения. Также в январе 2017-го там горел строящийся трехэтажный коттедж.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил казанскому прокурору провести проверку на предмет исполнения законодательства о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних. Фото Максима Платонова

Тем временем к ситуации подключилась прокуратура: накануне вечером стало известно, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил казанскому прокурору провести проверку на предмет исполнения законодательства о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних, дать оценку работе органов системы профилактики.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Татарстане сообщили, что специалисты аппарата сейчас находятся на выезде в связи с ситуацией с этой семьей, итоговая позиция будет сформирована по итогам этого визита. В пресс-службе мэрии Казани пока не предоставили ответ — однако в официальном «Твиттере» мэрии в разговоре с тем самым «Эрнесто» уже сообщили, что информация передана в «ответственные подразделения».

Александр Артемьев