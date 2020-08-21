Закарин выступит на велогонке «Тур де Франс»

Российский велогонщик Закарин выступит в самой известной и престижной велосипедной гонке «Тур де Франс».

Представитель России вошел в список участников велогонки от команды ССС. Вместе с ним в заявку попали его партнеры Грег ван Авермат, Маттео Трентин, Симон Гешке, Михаэль Шер, Алессандро де Марки, Ян Хирт и Йонас Кох.

«Я очень рад, что «Тур де Франс» пройдет. Это очень важно для спорта и всех команд, поэтому я с нетерпением жду возможности добраться до Ниццы и начать гонку», — прокомментировал свое включение в число участников гонки Закарин.

В нынешнем году «Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября по территории Франции.

Данная велогонка проводится с 1903 года и была отменена только во время двух мировых войн.

Ранее Закарин победил в однодневной горной велогонке на Кипре.