В Стамбуле из собора Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз

Сегодня из собора Святой Софии в Стамбуле впервые с 1934 года прозвучал призыв имама на молитву для мусульман.

На опубликованной видеозаписи видно, как вокруг собора Святой Софии собралось много верующих, журналистов.

Сегодня Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии («Айя-София») в Стамбуле из мечети в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть.

