Режиссер сериалов «Отель Элеон» и «ИП Пирогова» может снять фильм о путешественнице из Челнов

Продюсерская компания «ВБД груп» на питчинге Фонда кино представила проект «Поехавшая». Предполагается, что романтическая комедия будет снята по книге челнинки Анны Смолиной «А чего дома сидеть?».

Девушка из Набережных Челнов прославилась на всю страну, когда поехала на велосипеде из Москвы в Магадан. Она взяла с собой больную онкологией собаку. В пути девушка встретила своего будущего мужа.

Режиссером картины должен стать Антон Маслов, самыми известными работами которого стали эпизоды сериалов «Отель Элеон» и «ИП Пирогова», сообщает proficinema.ru.

Снимать фильм предполагается весной 2021 года. Выпустить его кинопродюсеры рассчитывают уже весной 2022 года.

Потратить на производство фильма предполагается около 150 млн рублей, на маркетинг уйдет еще 80 млн рублей.

У Фонда просят 70 млн невозвратных или 30 млн возвратных рублей.