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«Нефтехимик» отменил матч с ЦСК ВВС из-за положительных тестов на коронавирус

12:21, 21.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
«Нефтехимик» отменил матч с ЦСК ВВС из-за положительных тестов на коронавирус
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила об отмене товарищеского матча против самарских ЦСК ВВС из-за сомнительных результатов на коронавирус.

У двух хоккеистов нижнекамской команды тесты на COVID-19 показали первичные положительные результаты. Подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором.

«Все заболевшие находятся в режиме изоляции и получают необходимый курс лечения», — говорится в сообщении клуба.

Также будет отменена ранее запланированная онлайн пресс-конференция с участием директора ХК «Нефтехимик» Игоря Ларионова и главного тренера Вячеслава Буцаева.

Напомним, в пятницу был отменен волейбольный «Кубок Победы» в Казани из-за положительных результатов на коронавирус в «Зените-Казань».

СпортХоккей Татарстан
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