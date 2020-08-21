«Нефтехимик» отменил матч с ЦСК ВВС из-за положительных тестов на коронавирус

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила об отмене товарищеского матча против самарских ЦСК ВВС из-за сомнительных результатов на коронавирус.

У двух хоккеистов нижнекамской команды тесты на COVID-19 показали первичные положительные результаты. Подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором.

«Все заболевшие находятся в режиме изоляции и получают необходимый курс лечения», — говорится в сообщении клуба.

Также будет отменена ранее запланированная онлайн пресс-конференция с участием директора ХК «Нефтехимик» Игоря Ларионова и главного тренера Вячеслава Буцаева.

Напомним, в пятницу был отменен волейбольный «Кубок Победы» в Казани из-за положительных результатов на коронавирус в «Зените-Казань».