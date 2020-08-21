Mercedes-Benz и BMW отзывают в России более тысячи автомобилей

АО «Мерседес-Бенц Рус» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывают в России 1 123 автомобиля. Об этом информирует Росстандарт.

Речь идет о Mercedes-Benz X-Class (тип 470), изготовленных в период с января 2018 года по апрель 2019 года, и BMW X6 (серия G06), X6M (серия F96), реализованных в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Причина отзыва автомобилей Mercedes-Benz — исключение негативного влияния и угроз как для водителя автомобиля, так и для следующего позади транспорта. Сообщается, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать некое препятствие, которого нет, что может привести к остановке машины и, как следствие, аварии. Всего Mercedes-Benz отзывает 706 машин.

Причина отзыва автомобилей BMW — угроза увеличения шума от движения и потока воздуха при движении в результате расслаивания на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. Всего BMW отзывает 417 машин.



Ранее из-за проверки креплений декоративных накладок «Мерседес-Бенц Рус» отозвал из России 1 022 автомобиля марки Mercedes-Benz GLE.

