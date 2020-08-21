Арбитраж Татарстана запустил банкротство компании, связанной с Равилем Зиганшиным

Арбитражный суд Татарстана начал банкротство ООО «Казанское монтажное управление». Компания является «дочкой» «Татдорстроя» Равиля Зиганшина.

Суд вынес решение о несостоятельности компании еще 17 августа, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Должник «признан банкротом, в отношении него введена процедура банкротства наблюдение», говорится в тексте сообщения.

Временным управляющим назначена Ольга Айнутдинова. Процедура продлится до 25 ноября этого года. Далее арбитраж проведет заседание, чтобы рассмотреть отчет управляющего.

Напомним, еще с 2019 года в Арбитражном суде Татарстана рассматривался вопрос о банкротстве компании по заявлению ФНС. В январе этого года к требованиям налоговой присоединилось ООО «Таткомплект», подавшее к компании Зиганшина иск на 404 млн рублей.

В июле основной кредитор «Татдорстроя» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании Равиля Зиганшина. Однако сумма, которую «Стальмонтаж-Электросталь» надеется взыскать с главы ПСО «Казань», не была указана.