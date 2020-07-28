«Стальмонтаж-Электросталь» хочет привлечь к выплате долгов «Татдорстроя» Равиля Зиганшина

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий банкротящейся компании «Татдорстрой» сообщил, что один из кредиторов компании требует привлечь к выплате долгов компании главу ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Соответствующее заявление в Арбитражный суд Татарстана подал «конкурсник» ООО «Стальмонтаж-Электросталь», говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Ранее был опубликован отчет об оценке имущества «Татдорстроя». Недостроенные дома в Саранске эксперты оценили в 0,9 млрд рублей.