«Стальмонтаж-Электросталь» хочет привлечь к выплате долгов «Татдорстроя» Равиля Зиганшина
Конкурсный управляющий банкротящейся компании «Татдорстрой» сообщил, что один из кредиторов компании требует привлечь к выплате долгов компании главу ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.
Соответствующее заявление в Арбитражный суд Татарстана подал «конкурсник» ООО «Стальмонтаж-Электросталь», говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
Ранее был опубликован отчет об оценке имущества «Татдорстроя». Недостроенные дома в Саранске эксперты оценили в 0,9 млрд рублей.Бизнес Татарстан
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