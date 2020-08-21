В Татарстане суд восстановил в работе незаконно уволенного учителя

В Татарстане суд восстановил на работе незаконно уволенного учителя с компенсацией среднего заработка и морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Учитель средней школы №24 в Набережных Челнах была уволена якобы за прогул. Однако в IV четверти в школах Татарстана был организован дистанционный учебный процесс, а значит, отсутствие работника в указанное время в здании школы не может считаться прогулом.



За учителя вступилась прокуратура и потребовала восстановить работника в школе. Директор требование отклонила, поэтому ведомство обратилось в суд. Суд, в свою очередь, восстановил учителя в школе, в пользу него взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.



Решение в законную силу не вступило.

Ранее в Казани суд восстановил в должности незаконно уволенного тренера по дзюдо.



