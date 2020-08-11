Прокуратура Татарстана вступилась за уволенного во время дистанционного обучения учителя

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Прокуратура Набережных Челнов вступилась за уволенного за время дистанционного обучения школьников педагога.

Учитель средней школы №24 в Набережных Челнах была уволена в связи с прогулом. Прокуратура не согласилась с таким решением, так как в IV четверти был организован дистанционный учебный процесс, а значит, отсутствие работника в указанное время в здании школы не может считаться прогулом.

Более того, учителя не ознакомили с приказом об увольнении и не дали на руки трудовую книжку и расчет.

Ведомство направило в адрес директора представление об устранении выявленных нарушений и требование привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Также был принесен протест на незаконный приказ об увольнении.

Школа отказалась принять назад уволенного учителя и протест отклонила. Ведомство направило в суд иск с требованием признать приказ об увольнении незаконным и восстановить учителя на работе. Иск находится на рассмотрении.



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