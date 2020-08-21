Казань вошла в число городов, где чаще всего заказывают смартфоны с AliExpress

Казань вошла в пятерку городов, жители которых чаще всего заказывают смартфоны с AliExpress. Об этом говорит исследование аналитиков китайского сервиса продаж в России (есть в распоряжении «Реального времени»).

Лидером рейтинга стала Москва, на втором идет Санкт-Петербург. Третьей стала Казань, пятерку замкнули Краснодар и Пермь.

В топ-3 самых популярных смартфонов до 16 тыс. рублей вошли Xiaomi, Huawei и HONOR. Стоимость самого дешевого смартфона составляет 6 тысяч рублей.

Ранее аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe выяснили, что для казанцев в телефонах важны хороший процессор, объем памяти и качество фотографий.

