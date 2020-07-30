Аналитики: для казанцев важен недорогой телефон с хорошей камерой

Фото: AliExpress

Аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe по итогам опроса выяснили, какие телефоны предпочитают в Казани. Самое главное в телефоне для жителей города не звонки, а хороший процессор, внушительный объем памяти и хорошее качество фотографий.

Самыми популярными марками смартфонов у казанцев является Samsung, их предпочитают 27% горожан. За ним идет Xiaomi, которыми пользуются 25% жителей. Третью строчку занимает iPhone, который есть у 19% опрошенных.

Наиболее приемлемая для казанцев стоимость телефона составляет 10—20 тысяч рублей, такую цену выбирают 46% горожан. 23% предпочитают телефоны стоимостью до 10 тысяч рублей. Смартфоны стоимостью от 20 до 30 тысяч используют 19% казанцев. Гаджетами дороже 40 тысяч рублей владеют 8%. По цене от 30 до 40 тысяч рублей — 4%.

35% казанцев ответили, что поменяли бы нынешний гаджет на iPhone, 33% — на Sumsung и 17% — на Xiaomi.

Ранее аналитики назвали самые популярные марки смартфонов у казанцев. Гаджеты марки Huawei заняли первое место по продажам во II квартале 2020 года в Казани.