СМИ: состояние Алексея Навального улучшилось

Состояние Алексея Навального улучшилось, но остается нестабильным. Об этом заявил Александр Мураховский, главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1), где находится оппозиционер.

Навальный все еще остается в коме, вывозить его из больницы врачи отказываются.

«Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента», — цитирует Мураховского ТАСС.



По данным портала ngs55.ru, Навальный находится в естественной коме и подключен к искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что врачи ввели Навального в состояние медикаментозной комы.

