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Навального ввели в искусственную кому

09:50, 20.08.2020
Навального ввели в искусственную кому
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Алексей Навальный в крайне тяжелом состоянии, врачи ввели оппозиционера в искусственную кому. Он находится на искусственной вентиляции легких.

«Пациент находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое» — цитирует заявление местного Минздрава ngs55.ru.

Напомним, сегодня Навальный летел из Томска в Москву. Однако состояние политика резко ухудшилось в самолете. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске. Основателя ФБК отправили в больницу, где его определили в реанимационное отделение.

По предварительным данным, организм Навального отравлен токсинами. В его окружении заявили об умышленном отравлении оппозиционера.

ОбществоВластьМедицина
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