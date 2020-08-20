Навального ввели в искусственную кому

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Алексей Навальный в крайне тяжелом состоянии, врачи ввели оппозиционера в искусственную кому. Он находится на искусственной вентиляции легких.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

«Пациент находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое» — цитирует заявление местного Минздрава ngs55.ru.

Напомним, сегодня Навальный летел из Томска в Москву. Однако состояние политика резко ухудшилось в самолете. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске. Основателя ФБК отправили в больницу, где его определили в реанимационное отделение.



По предварительным данным, организм Навального отравлен токсинами. В его окружении заявили об умышленном отравлении оппозиционера.