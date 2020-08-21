ООН: население России выросло на два миллиона

В Организации объединенных наций (ООН) доложили, что в 2020 году население России увеличилось по сравнению с прошлым годом на два миллиона человек. Об этом сообщают «РИА Новости».

По данным ООН, на сегодняшний день в России проживают 145,9 млн человек. Росстат сообщает, что население страны составляет 146,6 млн человек.

В 2019 году в России, по данным ООН, проживали 143,9 млн человек, в то время как Росстат сообщал о 146,8 млн человек.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова объяснила рост населения Россией тем, что в 2020 году в ООН посчитали также жителей Крыма.

Ранее в ООН заявили, что к 2078 году население России уменьшится до 99,7 млн человек.

