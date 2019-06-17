ООН: через 59 лет численность населения России упадет ниже 100 млн

Через 59 лет, к 2078 году, количество жителей в России уменьшится с нынешних 145 до 99,7 млн человек. Это следует из пессимистичного прогноза, который представлен в демографическом докладе ООН, рассчитанном до 2100 года.

Cогласно оптимистичному прогнозу, в России к этому же году население увеличится до 160 млн человек. Среднее медианное значение для 2078 года — 127,5 млн, пишет РБК.

В целом, число жителей планеты приблизится к 10 млрд человек в 2050 году, а к концу столетия может достичь 11 млрд. Согласно прогнозам, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения.

Напомним, что по итогам 2018 года естественная убыль населения России составила 218 тыс. человек. В прошлом году в стране родилось 1,599 млн человек, умерло — 1,817 млн человек. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 млн 793,7 тыс. человек.