МВД Белоруссии ответило на призывы примкнуть к протестующим

МВД Белоруссии ответило на многочисленные призывы протестующих перейти на их сторону. Тест обращения, содержащий позицию ведомства по этому вопросу, опубликован в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Она отметила, что сейчас формируется ошибочная установка: быть правоохранителем стыдно и плохо. А все сотрудники милиции «демонизируются».

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники МВД республики разделяют ответственность за произошедшие события и приветствуют детальный разбор каждой ситуации. Сотрудников, покинувших службу по своим убеждениям, в ведомстве не берутся судить.

«Но должны ли правоохранители просить «прощение» за то, что сегодня они продолжают нести службу и делать свою работу… за сознательный отказ от слепого и повального осуждения всех своих коллег независимо от рангов и функций… за нежелание честных сотрудников в угоду политическому моменту отказаться не только от карьеры и заработка (порой единственного в семье), но и от своего призвания?», — говорится в тексте.

В МВД подчеркнули, что не они — не «режим», а часть общества и призвали белорусов думать своим умом, а не поддаваться призывам политических манипуляторов.

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