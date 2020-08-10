Министр здравоохранения Татарстана объяснил, почему в Челнах была сложная ситуация с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков в ходе онлайн-конференции рассказал, почему в Набережных Челнах была сложная ситуация с коронавирусом.

В первую очередь он отверг предположения о том, что власти города «пустили ситуацию на самотек», но отметил, что трудности на северо-востоке Татарстана все же были.

— Набережные Челны — это такой центр, в котором есть инфекционная больница, за этой инфекционной больницей закреплены 17 муниципальных образований. Определенные трудности были, но мы сделали соответствующие организационные решения и вопрос решили.

В июле в Челнах зафиксировали 600 смертей. Всего с начала 2020 года в городе умерло более 3 тыс. жителей.

