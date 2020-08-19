Исследование: что не устраивает туристов на российских курортах

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Более половины россиян недовольны высокой стоимостью отдыха на курортах страны, 16% опрошенных не устраивает сервис и лишь 9% респондентов все устраивает, такие данные приводит «Единая Россия» в своем исследовании.

Так, 51% опрошенных россиян пожаловались на высокую стоимость отдыха на курортах страны. 16% граждан не устраивает сервис, еще столько же — высокая стоимость проезда до места отдыха.

3% респондентов недовольны качеством пляжей. 2% не нравится контингент отдыхающих, еще 2% не нравится уровень безопасности на российских курортах.

Лишь 9% опрошенных заявили, что их устраивает все, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе в Татарстане зафиксировали четыре завозных случая коронавирусной инфекции с курортов. Все они завезены с российских курортов — Крыма и Краснодарского края.

